Европейский союз, ссылаясь на заявления о военной поддержке России со стороны Ирана и снабжении радикальных движений в регионе, продлил санкции против Ирана еще на один год.

Санкции против Ирана продлены до 27 июля 2025 года и пересматриваются ежегодно. Они включают 12 физических и 9 юридических лиц, связанных с Ираном.

Согласно опубликованному заявлению, активы лиц и учреждений, находящихся под санкциями, будут заморожены, а компаниям и гражданам ЕС запрещено вступать с ними в финансовые отношения. Физическим лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд или проезд через страны-члены ЕС.

В апреле этого года ЕС усилил санкции против Ирана в рамках операции «Верное обещание», нацелившись на лиц и организации, участвующие в передаче иранских ракет и беспилотников.

Иранские и российские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в военном сотрудничестве в связи с войной в Украине.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником и соседом страны и заявил, что его администрация будет углублять сотрудничество с РФ.

Он отметил, что Россия и Китай «поддерживали Иран в трудные времена», и добавил, что очень ценит эту дружбу.