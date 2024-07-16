В 90 000 турецких мечетей одновременно прочитали молитву салят

16 июля ровно в 00:13 90 тысяч турецких мечетей одновременно начали читать молитву салят в память о мучениках 15 июля 2016 года, которые ценой собственных жизней противостояли вооруженным путчистам, попытавшимся осуществить государственный переворот. #trtнарусском #турция #мечети #стамбул #15июля #мученики15июля #деньдемократии #молитва #салят #новости #трт #новостимира турция, мечеть, 15 июля, мученики 15 июля, день демократии и национального единства, молитва салят, помолились