ПОЛИТИКА
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В 90 000 турецких мечетей одновременно прочитали молитву салят
16 июля ровно в 00:13 90 тысяч турецких мечетей одновременно начали читать молитву салят в память о мучениках 15 июля 2016 года, которые ценой собственных жизней противостояли вооруженным путчистам, попытавшимся осуществить государственный переворот. #trtнарусском #турция #мечети #стамбул #15июля #мученики15июля #деньдемократии #молитва #салят #новости #трт #новостимира турция, мечеть, 15 июля, мученики 15 июля, день демократии и национального единства, молитва салят, помолились
В 90 000 турецких мечетей одновременно прочитали молитву салят / Others
16 июля 2024 г.
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