20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Как разузнали СМИ, в школьные годы он пытался пройти отбор в стрелковую команду, но не смог попасть по мишеням, промахнувшись на шесть метров. Как сообщили The New York Post бывшие одноклассники Крукса, юноша считался «удивительно неудачливым стрелком».

В отборе, проходившем в тире с семью дорожками, Крукс стрелял с крайне правой дорожки, но однажды попал в левую стену тира.

«Он попробовал… и был таким комично плохим стрелком, что не смог попасть в команду и ушел после первого дня», — сообщил газете один из бывших учеников Джеймсон Мерфи.

Крукс был одиночкой, приходившим на занятия в охотничьих костюмах, но «вообще не умел стрелять». Тренер, опытный стрелок, был встревожен его поведением, добавили ученики. Крукс общался с другими странно и говорил фразы, вызывавшие беспокойство ввиду того, что у него был доступ к оружию. Одноклассники в старшей школе, опрошенные New York Times, описали его как умного юношу с небольшим количеством друзей.

Следователи пока не нашли доказательств твердых политических убеждений Крукса. Он был зарегистрирован как избиратель-республиканец, но делал пожертвования демократам. Одноклассник Зак Брэдфорд описал его взгляды как «слегка правые». Крукс увлекался шахматами, видеоиграми и изучал программирование.

Покушение произошло на митинге в Пенсильвании, где Крукс сделал восемь выстрелов, один из которых задел ухо Трампа. Экс-президент заверил, что с ним все в порядке. В результате стрельбы погиб один зритель, еще двое были ранены. Крукс был застрелен охраной на месте. ФБР считает, что он действовал в одиночку. Действующий президент Джо Байден выразил Трампу слова поддержки.