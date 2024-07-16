Президент США Джо Байден признал, что его высказывание о Дональде Трампе было ошибкой. В интервью NBC News он пояснил, что не имел в виду буквальное физическое нападение на Трампа, а всего лишь хотел подчеркнуть важность сосредоточения на его политике.

Ведущий NBC Лестер Холт напомнил, что за неделю до покушения на Трампа Байден назвал его экзистенциальной угрозой. 8 июля во время разговора с донорами Демократической партии Байден заявил: «У меня есть одна задача — победить Дональда Трампа. Я абсолютно уверен, что я — лучший человек, способный сделать это. Так что хватит говорить о дебатах, пришло время поместить Трампа в центр мишени».

В интервью Байден пояснил, что его слова были неправильно интерпретированы. «Было ошибкой использовать это слово. Я не сказал «в прицел». Я имел в виду «в центр мишени, в яблочко». Нужно сосредоточиться на нем, на его политике, на его лживых заявлениях, сделанных во время дебатов», — заявил Байден.

Когда Холт спросил, не боится ли Байден, что его слова могут спровоцировать неуравновешенных людей, президент ответил, что такая риторика исходит от его оппонента.

В связи с инцидентом в Пенсильвании, когда Дональд Трамп был ранен, Байден поручил Секретной службе обеспечить защиту независимому кандидату в президенты Роберту Кеннеди-младшему. Об этом сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Он подчеркнул, что Байден поручил обеспечить защиту Кеннеди как до, так и после событий прошедших выходных.

Секретная служба по закону обязана охранять кандидатов в президенты и вице-президенты и членов их семей в течение 120 дней до выборов. Другие кандидаты охраняются по мере необходимости.