Министерство иностранных дел Индии вызвало украинского посла Александра Полищука в связи с критикой, высказанной президентом Украины Владимиром Зеленским в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Зеленский назвал визит Моди в Россию 8–9 июля и его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям». Эти слова вызвали недовольство Нью-Дели.

На этом фоне Индия отложила заседание совместной рабочей группы по культуре с Украиной.

Во время визита Моди в Москву, 8 июля, российская ракета ударила по онкологическому отделению крупнейшей детской больницы Киева «‎Охматдет»‎. В результате удара погибли 27 мирных жителей, в том числе четверо детей. 117 человек, в том числе семь детей, получили ранения.

Были серьезно повреждены отделения интенсивной терапии, хирургии и онкологии больницы, а ее токсикологическое отделение, где дети проходят диализ, было разрушено.

Кроме того, по меньшей мере 7 мирных жителей погибли в медицинском центре ISIDA в Киеве — одном из крупнейших центров женского здоровья и планирования семьи в Украине.

Россия отрицает свою причастность. Минобороны РФ утверждает, что не целилось по зданию детской больницы — якобы ее ракеты летели по военным объектам Украины, а в госпиталь попали осколки зенитной ракеты системы ПВО NASAMS, с помощью которой украинцы пытались сбить российские ракеты. Однако анализ удара и оценки независимых экспертов ООН не подтверждают российскую версию.