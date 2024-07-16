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Байден: Саудовская Аравия готова признать Израиль
Президент США раскрыл детали возможной сделки с саудитами, включающей гарантии безопасности и ядерную программу для Саудовской Аравии
Байден: Саудовская Аравия готова признать Израиль
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
16 июля 2024 г.

Саудовская Аравия готова нормализовать отношения с Израилем в обмен на гарантии безопасности от США. Об этом в интервью программе «360 со Спиди» заявил президент США Джо Байден.

«Мне позвонили саудиты — они хотят полностью признать Израиль», — рассказал президент Америки.

Как известно, публично Эр-Рияд настаивает, что нормализация отношений возможна при наличии соглашения о государстве для палестинцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отвергает это условие.

Байден раскрыл некоторые детали возможной сделки. По его словам, США предоставят Саудовской Аравии оружие в случае нападения других «арабских стран — одна из которых прямо за углом». По-видимому, Байден оговорился и имел в виду ближневосточного соперника Эр-Рияда — Иран, который не является арабской страной.

Кроме того, по словам Байдена, в Саудовской Аравии будет построен гражданский ядерный объект под управлением армии США, «чтобы они могли отойти от ископаемого топлива». «Это большой переломный момент для всего региона», — подчеркнул президент США.

Байден не упомянул палестинское условие, сосредоточившись на гарантиях безопасности и ядерной программе. Это наиболее подробная информация, предоставленная американским чиновником о потенциальной сделке.

Несмотря на оптимизм Байдена, источники в Конгрессе сообщают, что времени для заключения соглашения до президентских выборов в ноябре может не хватить. Сенату потребуется провести слушания для утверждения гарантий безопасности Саудовской Аравии, а времени на это остается недостаточно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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