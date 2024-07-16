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Авиаудар Израиля по центру Газы унес жизни 11 палестинцев
В результате израильского авиаудара по центральной части Газы погибли 11 палестинцев, в том числе женщины, дети и младенец. Разрушения получила школа Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР). #trtнарусском #палестина #газа #авиаудар #обстрелы #обстріли #війна #ізраіль #израиль #взрыв #палестинцы #переселенцы #новости #трт #новостимира #shorts
Авиаудар Израиля по центру Газы унес жизни 11 палестинцев / Others
16 июля 2024 г.
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