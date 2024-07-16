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Милей против национальных спецслужб
Президент Аргентины Хавьер Милей распустил Федеральное агентство разведки. Ведомство обвинили в преследовании оппозиции и торговле влиянием
Милей против национальных спецслужб
Фото: Reuters / Reuters
16 июля 2024 г.

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о роспуске Федерального агентства разведки и создании вместо него четырех новых специализированных структур, подчиненных Государственной службе разведки (SIDE). Соответствующие указы опубликованы на сайте официального бюллетеня страны.

В указах агентство обвиняется в неэффективности, которая привела к «дискредитации демократических институтов». Разведывательная служба неоднократно становилась участником судебных процессов и скандалов, ее обвиняли в незаконных операциях внутри страны, сообщает газета La Nation.

Аудит, проведенный администрацией Милея, показал, что агентство занималось не защитой интересов народа, а внутренней слежкой, преследованием оппозиции и торговлей влиянием, о чем было сообщено в социальных сетях администрации.

В указах, подписанных Милеем, перечислены провалы разведки за последние 30 лет, включая взрыв у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, который унес жизни 85 человек, убийство генерального прокурора Альберто Нисмана в 2015 году и покушение на бывшего президента Кристину Киршнер в 2022 году.

В 2015 году разведслужба уже проходила реформу, когда Федеральное агентство разведки было создано вместо распущенного Секретариата разведки страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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