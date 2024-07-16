В столице Омана, Маскате, произошла стрельба возле мечети в районе Вади-аль-Кабир. По данным полиции, в результате инцидента погибли как минимум четыре человека, несколько получили ранения. Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что среди погибших двое граждан их страны.

Пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Балоч охарактеризовала произошедшее как «террористическую атаку» на хусейнию (проведения траурных мероприятий у шиитов в день Ашура — прим. ред.) и сообщила о 30 раненых. Она выразила соболезнования семьям погибших.

По словам Балоч, пакистанский посол Имран Али посетил раненых соотечественников в больницах. Дипломатическая миссия поддерживает связь с оманскими властями и пакистанской общиной.

В связи с инцидентом посольство США в Маскате выпустило предупреждение для своих граждан: «Граждане США должны оставаться бдительными, следить за местными новостями и следовать указаниям местных властей».