ПОЛИТИКА
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Стрельба у мечети в Омане: четверо погибших
Среди жертв нападения двое граждан Пакистана. Власти расследуют инцидент, посольство США призывает своих граждан к бдительности
Стрельба у мечети в Омане: четверо погибших
Фото: Reuters / Others
16 июля 2024 г.

В столице Омана, Маскате, произошла стрельба возле мечети в районе Вади-аль-Кабир. По данным полиции, в результате инцидента погибли как минимум четыре человека, несколько получили ранения. Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что среди погибших двое граждан их страны.

Пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Балоч охарактеризовала произошедшее как «террористическую атаку» на хусейнию (проведения траурных мероприятий у шиитов в день Ашура — прим. ред.) и сообщила о 30 раненых. Она выразила соболезнования семьям погибших.

По словам Балоч, пакистанский посол Имран Али посетил раненых соотечественников в больницах. Дипломатическая миссия поддерживает связь с оманскими властями и пакистанской общиной.

В связи с инцидентом посольство США в Маскате выпустило предупреждение для своих граждан: «Граждане США должны оставаться бдительными, следить за местными новостями и следовать указаниям местных властей».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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