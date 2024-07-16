В Газе дети собираются на свалках, чтобы найти еду

В Газе дети каждый день приходят на мусорные свалки в надежде найти там еду. Из-за непрекращающихся уже 9 месяцев израильских авиаударов и блокады эксклава в Газе начался голод. По последним данным, в результате израильских атак в Газе погибли около 38 700 палестинцев, в основном женщины и дети, и более 89 тыс. получили ранения. #trtнарусском #палестина #свалка #голод #дети #новости #трт #новостимира