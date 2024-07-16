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В Газе дети собираются на свалках, чтобы найти еду
В Газе дети каждый день приходят на мусорные свалки в надежде найти там еду. Из-за непрекращающихся уже 9 месяцев израильских авиаударов и блокады эксклава в Газе начался голод. По последним данным, в результате израильских атак в Газе погибли около 38 700 палестинцев, в основном женщины и дети, и более 89 тыс. получили ранения. #trtнарусском #палестина #свалка #голод #дети #новости #трт #новостимира
В Газе дети собираются на свалках, чтобы найти еду / Others
16 июля 2024 г.
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