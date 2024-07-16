Организация Объединенных Наций представила оценку масштабов разрушений в секторе Газа после израильских атак. Согласно отчету, для расчистки почти 40 млн тонн обломков потребуется до 15 лет. Для работ понадобится более 100 грузовиков и до 500 гектаров полигонов для захоронения обломков.

Согласно оценке Программы ООН (ПРООН) по окружающей среде, в секторе повреждено 137 279 зданий, что составляет более половины от общего числа. Более четверти зданий полностью разрушены, около 10% сильно повреждены, треть имеет умеренные повреждения. Наибольший ущерб нанесен северной части Газы, где разрушено или повреждено почти 80% зданий.

С начала израильского вторжения в Газу 7 октября погибло более 38 664 мирных жителей, в основном женщин и детей. Около 10 000 человек числятся пропавшими без вести или находятся под завалами. Пострадали сотни больниц и медицинских учреждений, 32 из которых стали неработоспособными. Разрушены церкви и мечети, повреждено 168 общественных зданий.

ПРООН оценивает стоимость послевоенного восстановления Газы в 40 млрд долларов, и эта сумма продолжает расти. Процесс восстановления осложняется наличием неразорвавшихся боеприпасов среди руин.

Эксперты ООН отмечают, что 44 года развития в области здравоохранения, благосостояния и образования в Газе могут быть уничтожены в результате продолжающегося конфликта.