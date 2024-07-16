Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, подчеркнул, что современная Беларусь оказалась в ситуации, аналогичной той, в которой «находились их предки восемь десятилетий назад».

По его словам, сейчас, как и тогда, «стране необходимо устоять и не дать врагам втянуть Беларусь в военный конфликт». Лукашенко отметил, что для достижения этой цели Беларусь принимает все необходимые меры, включая размещение ядерного оружия на своей территории.

Президент обратил внимание на то, что Беларусь нередко обвиняют в эскалации и нагнетании обстановки, «хотя на самом деле страна обеспечивает свою военную безопасность и укрепляет обороноспособность». По его словам, это делается для того, чтобы не допустить повторения трагедии 1941 года.

«Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши Вооруженные силы также с учетом опыта боевых действий. Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства также отметил, что «мир методично превращается в глобальное поле боя, где ведутся ментальные, идеологические, кибер- и прокси-войны».

«Это реальность, из которой надо делать выводы и мгновенно совершенствовать методы и способы обороны нашей страны и ведения войны», — сказал глава государства.