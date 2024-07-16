Во вторник в Кении возобновились антиправительственные протесты. Полиция применяла слезоточивый газ против участников в Найроби, сообщает местная газета Nation. Полиция с раннего утра вытесняла протестующих из центра города, многие из которых требовали отставки президента Уильяма Руто. Движение общественного транспорта у Дома правительства было ограничено, дороги к нему закрыты, на въездах и выездах установлены блокпосты, а у ворот расположены водометы и пожарные машины.

«Полиция периодически применяла слезоточивый газ, ведя игру в кошки-мышки с протестующими, которые пытались занять центральный деловой район», — говорится в сообщении издания.

Протесты начались в середине июня из-за планов правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг. В проект бюджета были внесены поправки, отменяющие введение 16% налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара и использовании мобильных и финансовых услуг, а также налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.

Руто отправил в отставку весь кабинет министров и выразил готовность к диалогу с протестующими. Несмотря на это, полиция продолжала использовать слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека (KNCHR), в ходе протестов погибли по меньшей мере 39 человек.

После возобновления беспорядков президент Руто обвинил американский Фонд Форда в разжигании протестов: «Мы знаем тех, кто спонсирует насилие, и я хочу призвать к ответу всех, кто стоит за анархией в Кении. <...> Если они (Фонд Форда) не заинтересованы в демократии в Кении, они должны либо изменить стиль, либо уехать», — приводит его слова издание Standard.

Фонд Форда опроверг обвинения «Мы не финансируем и не спонсируем недавние протесты против законопроекта о бюджете и придерживаемся строго беспартийной политики в отношении всех наших грантов», — сообщили в фонде Agence France-Presse.

Организация, основанная в 1936 году, занимается защитой социальной справедливости и демократических ценностей по всему миру. За последние десятилетия Фонд Форда предоставил гранты различным кенийским правозащитным группам.