Взрывает технику и минирует поля: украинский стартап разработал наземный беспилотник

Украинцы разработали наземный беспилотник «Одиссей». Он может взрывать технику и минировать поля, а также эвакуировать раненых с поля боя. 800-килограммовый прототип может проехать до 30 километров на одном заряде батареи. Напомним, что в мае в Украине создали отдельный род войск ВСУ — Силы беспилотных систем, которые объединят армию, флот и военно-воздушные силы. #trtнарусском #украина #беспилотник #стартап #новости #shorts #трт #новостимира