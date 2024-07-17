ПОЛИТИКА
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Взрывает технику и минирует поля: украинский стартап разработал наземный беспилотник
Украинцы разработали наземный беспилотник «Одиссей». Он может взрывать технику и минировать поля, а также эвакуировать раненых с поля боя. 800-килограммовый прототип может проехать до 30 километров на одном заряде батареи. Напомним, что в мае в Украине создали отдельный род войск ВСУ — Силы беспилотных систем, которые объединят армию, флот и военно-воздушные силы. #trtнарусском #украина #беспилотник #стартап #новости #shorts #трт #новостимира
Взрывает технику и минирует поля: украинский стартап разработал наземный беспилотник / Others
17 июля 2024 г.
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