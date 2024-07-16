ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
90 жизней за тень ХАМАС
Израильский авиаудар по вилле в Газе унес жизни 90 человек. Несмотря на огромные жертвы, цель устранения второго лица ХАМАС, по-видимому, не была достигнута
90 жизней за тень ХАМАС
Фото: АА / Others
16 июля 2024 г.

Утром 13 июля израильские военные нанесли массированный авиаудар по вилле на юге сектора Газа, где, по их данным, находились высокопоставленные лидеры ХАМАС. Операция проводилась после нескольких недель наблюдения за объектом.

Основной целью удара был Мухаммад Дейф, второй человек в иерархии ХАМАС, кого Израиль обвиняет в организации операции 7 октября. Израильская армия и служба безопасности «Шин Бет» подтвердили нейтрализацию командира бригад Хан-Юнуса Рафы Саламеха, но судьба Дейфа остается неясной.

Удар был нанесен в субботу утром с использованием как минимум пяти американских высокоточных бомб. В результате атаки погибло не менее 90 человек, включая женщин и детей, около 300 получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил операцию, но позже заявил, что нет «абсолютной уверенности» в убийстве Дейфа. Представитель ХАМАС, в свою очередь, намекнул, что Дейф остается жив.

Израильский удар вызвал международную критику, так как был нанесен по району, ранее обозначенному Израилем как гуманитарная зона для палестинских беженцев. Израильское правительство защищает свое решение, ссылаясь на важность цели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us