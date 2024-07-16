Утром 13 июля израильские военные нанесли массированный авиаудар по вилле на юге сектора Газа, где, по их данным, находились высокопоставленные лидеры ХАМАС. Операция проводилась после нескольких недель наблюдения за объектом.

Основной целью удара был Мухаммад Дейф, второй человек в иерархии ХАМАС, кого Израиль обвиняет в организации операции 7 октября. Израильская армия и служба безопасности «Шин Бет» подтвердили нейтрализацию командира бригад Хан-Юнуса Рафы Саламеха, но судьба Дейфа остается неясной.

Удар был нанесен в субботу утром с использованием как минимум пяти американских высокоточных бомб. В результате атаки погибло не менее 90 человек, включая женщин и детей, около 300 получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил операцию, но позже заявил, что нет «абсолютной уверенности» в убийстве Дейфа. Представитель ХАМАС, в свою очередь, намекнул, что Дейф остается жив.

Израильский удар вызвал международную критику, так как был нанесен по району, ранее обозначенному Израилем как гуманитарная зона для палестинских беженцев. Израильское правительство защищает свое решение, ссылаясь на важность цели.