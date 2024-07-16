Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением к нации после заседания кабинета министров в президентском комплексе. Начав свою речь с поздравления нации и всех мусульман с днем Ашуры, он выразил пожелание, чтобы посты и молитвы в этот святой месяц были приняты.

Эрдоган подчеркнул, что месяц Мухаррам является временем милосердия и благодати. «Этот месяц также для нас время печали из-за трагедии в Кербеле. Сегодня был убит внук нашего Пророка Хусейн вместе с 72 верующими из его семьи», — начал свое выступление глава государства.

Президент Турции напомнил, что «почти 14 веков боль этой трагедии остается общей раной для всех мусульман и всей исламской общины». Вечером в президентском комплексе планируется встреча и «разговение в месяц Мухаррам» с дорогими гостями.

Эрдоган отметил, что с последнего заседания кабинета министров произошло множество встреч и визитов в рамках внешней политики, включая участие в 24-м саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент подчеркнул продуктивность переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отметив желание развивать сотрудничество с обеими странами во всех областях.

После Астаны Эрдоган планировал посетить неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше, но изменил планы, чтобы поддержать национальную сборную Турции на четвертьфинальном матче чемпионата Европы против Нидерландов. Президент отметил, что отправил в Шушу вице-президента Джевдета Йылмаза и министра иностранных дел Хакана Фидана.

«Я еще раз поздравляю нашу национальную сборную и тренерский штаб за ту гордость, которую они подарили нашей нации», — сказал Эрдоган, выразив благодарность соотечественникам, поддержавшим команду в Германии.

Эрдоган также поздравил сборную Испании с победой над Англией и завоеванием титула чемпионов Европы.

Президент Турции подчеркнул важность саммита НАТО в Вашингтоне, который подтвердил незаменимую роль Турции в альянсе. Он выразил разочарование отсутствием необходимого сотрудничества со стороны союзников в вопросах оборонной промышленности и борьбы с терроризмом, подчеркнув, что оружие, предоставленное Турции с трудом, обнаруживается в схронах террористических организаций.

Турецкий лидер отметил, что Турция использует все возможности для того, чтобы вынудить текущее правительство Израиля прекратить агрессию. Эрдоган подчеркнул, что Турция использует все возможности для того, чтобы вынудить текущее правительство Израиля прекратить агрессию, отметив, что Турция прекратила торговые операции с Израилем и присоединилась к иску против Израиля в Международном суде ООН по обвинению в геноциде.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит занимать жесткую позицию по отношению к Израилю до тех пор, пока не будет установлен прочный мир в Палестине.

Глава государства подчеркнул, что Турция готова взять на себя любую роль, включая гарантирование безопасности, для установления мира в регионе, и добавил, что Турция будет продолжать развивать отношения со всеми регионами, от Азии до Африки и Латинской Америки, на основе взаимного уважения и общих интересов.

Президент Турции также выразил соболезнования Дональду Трампу, его семье и сторонникам в связи с попыткой покушения на его жизнь, назвав это нападение проявлением глобальной нестабильности.

Эрдоган отметил, что в условиях растущей глобальной неопределенности и новых вызовов Турция сохраняет свои цели и продолжает активную внешнюю политику.