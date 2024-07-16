ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует Оману в связи с нападением на мечеть
МИД Турции выразил соболезнования семьям погибших и братскому народу Омана, пожелав скорейшего выздоровления раненым
Турция соболезнует Оману в связи с нападением на мечеть
Фото: МИД Турции / Others
16 июля 2024 г.

Турция глубоко опечалена гибелью 6 человек и ранением многих других в результате вооруженного нападения на мечеть, произошедшего сегодня [16 июля] в Маскате, столице Омана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Мы молимся о милости Аллаха для погибших в результате нападения, выражаем соболезнования скорбящим семьям и братскому народу Омана, а также желаем скорейшего выздоровления раненым», — гласит сообщение внешнеполитического ведомства.

Напомним, по меньшей мере шесть человек, включая полицейского, погибли в результате стрельбы у мечети в Маскате. Нападавшие были ликвидированы, сообщила полиция султаната.

«В ходе инцидента погибли пятеро [гражданских], полицейский и трое преступников, ранения получили 28 человек разных национальностей», — говорится в заявлении полиции Омана, опубликованном на платформе X. Среди раненых — четверо сотрудников полиции, гражданской обороны и медицинской службы, работавших на месте происшествия. Расследование продолжается.

Утром 16 июля полиция Омана сообщала, что из-за стрельбы у мечети в районе Аль-Вади аль-Кабир в Маскате погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Позже МИД Пакистана сообщил, что четверо погибших были гражданами республики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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