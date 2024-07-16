Сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС привел к массовым отключениям электричества на юге России и в Бурятии. Несколько миллионов человек остались без света в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске, аннексированных Севастополе и Крыму, а также других населенных пунктах. Частично обесточен Дагестан, временные отключения введены в Кабардино-Балкарии.

В Краснодаре отключения затронули около 40% энергосистемы города, что привело к остановке работы 150 светофоров и двухчасовой остановке движения трамваев и троллейбусов. Минэнерго сообщает, что подача электричества ограничена из-за сбоя на Ростовской АЭС для сохранения устойчивости энергосистемы. В «Росатоме» уточнили, что один из энергоблоков станции отключился из-за неполадок на турбогенераторе, радиационный фон в норме.

Ростовская АЭС, крупнейшее энергетическое предприятие юга России, обеспечивает 75% электроэнергии Ростовской области и другие регионы.

В аннексированном Крыму временные отключения связаны с внеплановыми работами в сетях «Крымэнерго» и затронули 35 населенных пунктов. В Севастополе отключения объясняются аномально высокими температурами и перегрузкой сетей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что снижение подачи электроэнергии с материка вынудило ввести ограничения.

В Бурятии авария на Гусиноозерской ГРЭС оставила без света более 115 тыс. человек в 70 населенных пунктах. Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что причиной аварии стал свищ в котле энергоблока. Прокуратура Бурятии организовала проверку исполнения законодательства в связи с аварийным отключением.