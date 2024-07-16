Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя после второго тура парламентских выборов, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Атталь и его правительство продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Атталь решил уйти в отставку после второго тура парламентских выборов 12 июля, на которых левый «Новый народный фронт» занял первое место, а коалиция Макрона «Вместе!» - второе. Президент Макрон первоначально отклонил его отставку, попросив премьера остаться на посту, чтобы «обеспечить стабильность страны».

34-летний Атталь, самый молодой премьер-министр в истории Франции, был назначен на должность в январе этого года, сменив Элизабет Борн. Второй тур выборов в Национальное собрание, состоявшийся 7 июля, завершился с 182 местами для левого «Нового народного фронта», 168 местами для коалиции «Вместе!» и 143 местами для правых во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен.

Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент в июне.