ПОЛИТИКА
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Сенатор-туркофоб признан виновным в коррупции
Роберт Менендес осужден по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество и деятельность в качестве иностранного агента
Сенатор-туркофоб признан виновным в коррупции
Роберт Менендес / Фото: Reuters / Others
16 июля 2024 г.

70-летний Менендес был признан виновным по 16 пунктам, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество с использованием электронных средств связи, воспрепятствование осуществлению правосудия и деятельность в качестве иностранного агента.

Сенатор отрицает свою вину по всем пунктам, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, однако он может подать апелляцию на решение.

Лидер большинства Сената США Чак Шумер после вынесения приговора Менендесу призвал сенатора уйти в отставку.

«В свете этого обвинительного приговора сенатор Менендес теперь должен поступить правильно ради своих избирателей, Сената и нашей страны и уйти в отставку», – заявил Шумер.

Напомним, американский сенатор от Демократической партии Роберт Менендес, известный лоббированием интересов Греции и Армении и авторством антитурецких инициатив, подозревался в передаче «крайне чувствительной» информации иностранному государству.

По данным прокуроров, будучи сенатором, Менендес хотел «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», используя «свое служебное положение».

При обысках у него и его супруги Надин Арсланян изъяли около $500 тыс. наличными, золотые слитки, люксовые авто и мебель.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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