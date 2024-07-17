В последние недели власти США получили от информатора данные о заговоре, якобы готовящемся Ираном с целью убийства бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Источники CNN подчеркнули, что нет никаких признаков причастности к иранскому заговору Томаса Мэттью Крукса, который, по версии следствия, стрелял в Трампа 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Полученные сведения привели к усилению мер безопасности, предпринимаемых Секретной службой США, которая отвечает за охрану высокопоставленных лиц, включая экс-президентов.

Высокопоставленный сотрудник американских органов национальной безопасности сообщил, что Секретная служба и избирательный штаб Трампа были проинформированы об угрозе еще до субботнего митинга.

Сотрудники штаба Трампа отказались комментировать детали, связанные с безопасностью экс-президента, заявив: «Мы не комментируем детали безопасности Трампа. Все вопросы следует направлять в Секретную службу США».

Ранее бывшие официальные лица администрации Трампа, включая его советника по национальной безопасности Джона Болтона и бывшего госсекретаря Майка Помпео, получали угрозы от Тегерана. Это было связано с гибелью командующего Революционной гвардией Ирана Касема Сулеймани, убитого в январе 2020 года по распоряжению Трампа. Иран поклялся отомстить за убийство генерала.