Власти Казахстана изучают перспективу строительства нескольких атомных электростанций. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве 16 июля.

Саткалиев подчеркнул, что речь идет не о строительстве одной атомной станции, а о развитии атомной энергетики в целом как части атомной индустрии. По словам министра, для обеспечения надежного и расширяемого энергоснабжения в будущем планируется подготовить три площадки для строительства АЭС, если это решение будет поддержано на референдуме. Среди потенциальных площадок рассматриваются Балхаш, Курчатов и территория в Западном Казахстане, где ранее работала станция средней мощности.

В прошлом году Министерство энергетики заявило, что АЭС может быть построена в селе Улкен Жамбылского района Алматинской области, если будет принято положительное решение.

«Нам необходима базовая мощность. Уголь во всем мире сталкивается с существенными ограничениями в части использования, газ используется в основном как переходное топливо. Поэтому не так много альтернатив», — констатировал Саткалиев.

Министр отметил, что интерес к развитию атомной энергетики в Казахстане велик, особенно среди молодежи.

«Все понимают перспективу развития индустрии, науки, новых возможностей, развития электроники, качественно новый уровень образования, технологий. Мы фиксируем, что у граждан Казахстана сейчас достаточно большая заинтересованность», — сказал министр.

Саткалиев также сообщил о наличии организованных кампаний по «дискредитации участников шорт-листа по строительству АЭС в республике». Он отметил, что некоторые журналисты «недостаточно разбираются в вопросе и больше ориентируются на эмоции, не понимая уровня систем безопасности современных атомных технологий».

В шорт-лист вошли китайская CNNC с реактором HPR-1000, корейская KHNP с реактором APR-1400, российская «Росатом» с реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000, и французская EDF с реактором EPR-1200. Также рассматриваются технологии таких поставщиков, как NuScale (США) и GE-Hitachi (США-Япония). Стоимость строительства одной АЭС оценивается в $10-12 млрд.