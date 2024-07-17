Министерство национальной обороны Турции выпустило заявление, в котором осудило комментарии министра обороны Греции Никоса Дендиаса, направленные против турецких жителей Кипра и турецкой армии. В заявлении отмечается, что высказывания греческого министра содержат ложные и клеветнические утверждения.

Турецкая армия, действуя в рамках своих международных соглашений, выступила в защиту турецких жителей Кипра, подвергавшихся притеснениям со стороны греков в период с 1963 по 1974 годы. Благодаря решительным действиям турецких военных, была предотвращена попытка геноцида турецкого населения на Кипре.

В результате вмешательства турецкой армии в 1974 году удалось остановить военную хунту на Кипре, освободить греческое население от диктатуры и вернуть страну к демократическому управлению.

Минобороны Турции подчеркивает, что турецкие солдаты останутся гарантами мира и стабильности на Кипре и в будущем. Министерство призывает греческого министра отказаться от провокационных заявлений и стремиться к конструктивному диалогу с Турцией, направленному на улучшение двусторонних отношений.

В заключение Министерство национальной обороны Турции подчеркнуло, что попытки Дендиаса посеять рознь между турецким и греческим народами не увенчаются успехом.