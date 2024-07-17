Сближение Еревана с Западом: в Армении начались военные учения с США

В Армении стартовали совместные с США военные учения Eagle Partner, которые продлятся до 24 июля. Это очередной за последние месяцы шаг Еревана по отдалению от Москвы. В России уже заявили, что маневры подрывают сотрудничество Армении с Москвой. #trtнарусском #армения #сша #америка #учения #военныеучения #новости #трт #новостимира