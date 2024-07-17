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Британская молодежь призвала правительство не вооружать Израиль
Активисты движения «Молодежь требует» возложила палестинский флаг у лондонского Кенотафа — военного мемориала. Участники акции напомнили, что в конце Второй мировой войны Великобритания пообещала, что «никогда больше не допустит повторения подобных злодеяний и геноцида». Активисты призвали правительство Великобритании прекратить вооружать Израиль. #trtнарусском #протесты #великобритания #геноцид #палестина #новости #трт #новостимира
Британская молодежь призвала правительство не вооружать Израиль / Others
17 июля 2024 г.
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