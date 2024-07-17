Китай принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению в ответ на продолжающиеся поставки американского оружия администрации Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

Линь Цзянь отметил, что США продолжают продажу вооружений Тайваню, несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные переговоры.

«Китай принял решение приостановить очередной раунд консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению с США», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что ответственность за произошедшее лежит на американской стороне. Он выразил готовность Пекина поддерживать контакты с Вашингтоном «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества» и призвал США «уважать основные интересы Китая и создать условия, необходимые для диалога и консультаций».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из своих провинций. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР, поддерживая политику единого Китая.

Однако Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и является главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценкам МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.