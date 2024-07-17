Политическая ситуация во Франции после выборов до сих пор не пришла к балансу и находится в хаотичном режиме.

Трем партиям-победительницам — Левый фронт, центристы Эммануэля Макрона и ультраправые Марин Ле Пен — только предстоит назначить новое правительство. Однако бесконечно долго тянуть нельзя — для этого в законодательстве Франции прописаны дедлайны, некоторые из которых истекают уже на этой неделе.

С 18 по 20 июля парламентарии выберут председателя Национального собрания, начнется официальная регистрация парламентских групп, назначение членов бюро и формирование постоянных комитетов. Членам 17-го законодательного органа Пятой республики придется взять на себя инициативу в условиях, когда президент Макрон не может принимать решения, а премьер-министр Габриэль Атталь вынужден уйти в отставку. В беспрецедентной ситуации им нужно будет найти способ заставить Национальное собрание работать без большинства.

Выборы председателя парламента дадут хоть какое-то представление о балансе сил между тремя основными блоками. Они также позволят понять склонность этих групп к расколу или, наоборот, к сохранению единства для получения наиболее стратегических парламентских позиций. Вероятно, в парламенте будет не менее 11 групп — это рекорд. Макрон, заявивший 7 июля, что хочет подождать, пока парламент «сформируется», прежде чем назначать премьер-министра, внимательно следит за происходящим.

Левому альянсу «Новый народный фронт» не удалось выбрать единого кандидата на пост премьер-министра. Потому пока во Франции остается тот же состав кабмина в качестве временного правительства, что считается редкостью для Франции.

Уход правительства, тем не менее, остается неизбежным, так как итоги досрочных выборов оставили партию Макрона и ее союзников без достаточного количества мест в парламенте, чтобы самостоятельно руководить страной.

Габриэль Атталь подал в отставку на следующий день после объявления окончательных результатов, в начале прошлой недели. Но президент попросил его остаться, пока продолжались переговоры о формировании нового правительства.

Поскольку переговоры о новом кабинете все еще находятся в тупике, а крайний срок для проведения первого заседания нового парламента быстро приближается, члены кабинета министров, которые также являются избранными депутатами, должны быть официально освобождены от своих обязанностей. Эти выборы начнутся в четверг, 18 июля.

Чтобы освободить министров для работы в парламенте — то, что обычно не допускается французскими законами о разделении властей, — Макрон все же решил принять отставку Атталя и также фактически прекратить полномочия своего кабинета.

Но Франции по-прежнему нужно управление — не в последнюю очередь из-за того, что через 10 дней начнутся Олимпийские игры в Париже.

Поэтому Атталь и другие останутся на своих местах в качестве временных управляющих. Они не имеют полномочий управлять страной, их роль заключается в обеспечении минимального уровня управления и решении любых чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть.