На заседании Совбеза ООН 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Германии «беспрекословно подчинились» давлению Вашингтона и разместили у себя американские ракеты средней дальности. Российский министр назвал это решение унижением суверенитета Германии.

10 июля на саммите НАТО лидеры США и Германии объявили о планах разместить в ФРГ дальнобойные ракетные системы. Первые комплексы появятся на территории Германии в 2026 году. Пентагон анонсировал поставку в ФРГ зенитных ракет SM-6, крылатых ракет Tomahawk и экспериментального гиперзвукового оружия. В Кремле решение Вашингтона назвали «продолжением конфронтации времен холодной войны».

Лавров в своем выступлении также обвинил США в требовании «беспрекословного подчинения» от союзников и в угрозе мультиполярному миру.

«Чтобы сдержать Россию, Китай и другие страны, чья независимая политика рассматривается как вызов их гегемонии, Запад агрессивно демонтирует глобальную систему, которая изначально была построена на его моделях», — заявил российский министр.

Он добавил, что Вашингтон требует от союзников «беспрекословного подчинения даже в ущерб их национальным интересам».

«Правь, Америка — вот суть пресловутого порядка, основанного на правилах, который представляет собой прямую угрозу мультилатерализму и международному праву», — отметил глава МИД РФ.

Вашингтон в ответ раскритиковал замечания министра и назвал их «нытьем».

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «не относится к вопросу международного права серьезно», раскритиковав Москву за ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд также высмеяла тему встречи, предложенную Россией, поскольку Москва «систематически бьет ракетами по гражданскому населению Украины в агрессивной войне и вопиющим образом нарушает Устав ООН».

«Что справедливого в попытке аннексировать территорию другой страны? Что демократического в попытке подчинить себе народ другой страны? Что устойчивого в ведении войны, в которой погибло или было ранено более 500 тыс. ваших собственных граждан?» — заключила дипломат.