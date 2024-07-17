Ночью и утром 17 июля в Курской области произошли атаки беспилотников, в результате которых пострадали четыре человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Смирнов уточнил, что ночью дрон сбросил взрывное устройство на пожарную часть в поселке Тёткино, в результате чего был ранен дежурный спасатель и повреждены два автомобиля. Утром беспилотники атаковали село Новоивановка, где пострадали два работника сельхозпредприятия и водитель грузовика. В атаках Смирнов обвинил Украину.

Минобороны России не сообщало об уничтожении дронов над Курской областью, однако ведомство заявило, что ночью и утром сбило по два беспилотника над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Пострадавших нет.

Власти Белгородской области сообщили о поврежденных зданиях, в Брянской и Воронежской областях сообщили об отсутствии последствий. В Воронежской области жителей даже не стали предупреждать об атаке, «исходя из оперативной обстановки».

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прифронтовые регионы РФ и Украины регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников, что приводит к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.