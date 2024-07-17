Как минимум 60 человек погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа 16 июля, сообщили в Минздраве Газы. Среди целей Израиля была «гуманитарная зона» Аль-Маваси, куда сами израильские военные призывали палестинцев эвакуироваться. Также Израиль ударил по школе Аль-Авда, в которой укрывались перемещенные лица.

Израильские военные утверждают, что в школе скрывались бойцы ХАМАС, однако в палестинском движении опровергли эти данные.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил 16 июля, что 17 человек погибли в результате взрыва возле заправочной станции в Аль-Маваси, где укрываются сотни тысяч перемещенных лиц. Еще 16 человек погибли в результате удара по школе в лагере беженцев Нусейрат, сообщили медики в близлежащей больнице.

За последние две недели Израиль усилил обстрелы осажденного эксклава, самым смертоносным из них стал удар Хан-Юнусу 14 июля. В результате атаки погибли более 90 палестинцев. Глава Политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что все погибшие были мирными жителями и отверг сообщения израильской стороны о том, что в лагере якобы укрывался военный командир движения Мухаммед ад-Дейф.

Армия Израиля также сообщила, что 16 июля авиация нанесла удар примерно по 40 целям в Газе. Военное крыло ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» заявили, что их бойцы атаковали израильские силы в нескольких местах с помощью противотанковых ракет и минометных снарядов. Вооруженное крыло «Исламского джихада» заявило, что оно выпустило ракеты по Сдероту на юге Израиля, но о повреждениях или жертвах не сообщалось.

Нападения на Хан-Юнус и последующие смертоносные атаки по Газе привели к тому, что переговоры о прекращении огня и обмене заложниками, которые проходят в Катаре и Египте, зашли в тупик.

По словам египетских посредников, Израиль резко ужесточил свою позицию на переговорах. ХАМАС также посылал противоречивые сигналы относительно своего будущего участия в переговорах. Исмаил Хания 14 июля заявил, что движение выходит из непрямых переговоров в знак протеста против израильских массовых убийств. Однако он подчеркнул: ХАМАС готов вернуться за стол переговоров, если Израиль «продемонстрирует серьезность в достижении соглашения о прекращении огня и сделки по обмену пленными».