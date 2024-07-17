Израиль ударил по школе ООН и гуманитарной зоне в Газе

В результате очередных атак Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 40 палестинцев, еще около сотни человек получили ранения. Израильские военные ударили по школе БАПОР в лагере беженцев Нусейрат и гуманитарной зоне в районе Аль-Маваси. #trtнарусском #Газа #Палестина #АльМаваси #Нусейрат #лагерьбеженцев #атака #удар #дети #новости #трт #новостимира