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Израиль ударил по школе ООН и гуманитарной зоне в Газе
В результате очередных атак Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 40 палестинцев, еще около сотни человек получили ранения. Израильские военные ударили по школе БАПОР в лагере беженцев Нусейрат и гуманитарной зоне в районе Аль-Маваси. #trtнарусском #Газа #Палестина #АльМаваси #Нусейрат #лагерьбеженцев #атака #удар #дети #новости #трт #новостимира
Израиль ударил по школе ООН и гуманитарной зоне в Газе / Others
17 июля 2024 г.
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