Бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл, который может занять высокий пост в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, выступил за мирное соглашение по Украине с федерализацией территории. По его словам, Киеву необходимо согласиться на децентрализацию власти и создание автономных территорий на востоке страны. Это, по мнению Гренелла, позволит сохранит территорию страны, без необходимости сдачи этих областей России.
План Гренелла противоречит «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Последний настаивает, что российские войска должны покинуть все украинские территории в границах 1991 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эти требования неприемлемыми и отметил, что Россия не будет обсуждать дальнейший статус Крыма, аннексированного в 2014 году, а также частей Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областей, оккупированных российскими войсками в 2022 году.
«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — заявил Гренелл агентству Bloomberg в кулуарах Республиканского национального съезда в Милуоки.
Он не стал вдаваться в подробности, но районы Восточной Украины, которые ранее упоминались как «автономные», в настоящее время контролируются российскими войсками и включены в состав РФ как «новые территории».
Гренелл также отметил, что Украину не следует принимать в НАТО в ближайшее время, несмотря на призывы Зеленского дать Киеву возможность стать частью военного альянса. Предложения дипломата противоречат позиции большинства членов НАТО, которые во время саммита в Вашингтоне 9-12 июля согласовали формулировку, что членство Украины в альянсе «неизбежно».
Гренелл неоднократно говорил, что он не говорит от имени бывшего президента Дональда Трампа и не разговаривал с ним по этому поводу. Но эксперты рассматривают дипломата в качестве кандидата на высокий пост, если Трамп выиграет второй срок. Среди возможных опций — назначение Гренелла на пост госсекретаря.