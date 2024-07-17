Бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл, который может занять высокий пост в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, выступил за мирное соглашение по Украине с федерализацией территории. По его словам, Киеву необходимо согласиться на децентрализацию власти и создание автономных территорий на востоке страны. Это, по мнению Гренелла, позволит сохранит территорию страны, без необходимости сдачи этих областей России.

План Гренелла противоречит «‎формуле мира»‎ президента Украины Владимира Зеленского. Последний настаивает, что российские войска должны покинуть все украинские территории в границах 1991 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эти требования неприемлемыми и отметил, что Россия не будет обсуждать дальнейший статус Крыма, аннексированного в 2014 году, а также частей Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областей, оккупированных российскими войсками в 2022 году.

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — заявил Гренелл агентству Bloomberg в кулуарах Республиканского национального съезда в Милуоки.

Он не стал вдаваться в подробности, но районы Восточной Украины, которые ранее упоминались как «автономные», в настоящее время контролируются российскими войсками и включены в состав РФ как «‎новые территории»‎.

Гренелл также отметил, что Украину не следует принимать в НАТО в ближайшее время, несмотря на призывы Зеленского дать Киеву возможность стать частью военного альянса. Предложения дипломата противоречат позиции большинства членов НАТО, которые во время саммита в Вашингтоне 9-12 июля согласовали формулировку, что членство Украины в альянсе «‎неизбежно»‎.

Гренелл неоднократно говорил, что он не говорит от имени бывшего президента Дональда Трампа и не разговаривал с ним по этому поводу. Но эксперты рассматривают дипломата в качестве кандидата на высокий пост, если Трамп выиграет второй срок. Среди возможных опций — назначение Гренелла на пост госсекретаря.