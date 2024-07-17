Амударьинский районный суд по уголовным делам назначил местному жителю три года ограничения свободы по статье о наемничестве. Обвиняемый прошел обучение в российской армии для участия в войне в Украине, но сбежал на родину до отправки на фронт.

23-летний узбекистанец в декабре 2023 года отправился на заработки в Россию. Он сначала жил в Калуге, но не найдя там работу, переехал в Москву, где трудился на строительных объектах и барменом в ночном клубе. В феврале 2024 года он решил пойти в армию по контракту после того, как увидел объявление Министерства обороны РФ. В пункте приема его встретил соотечественник, который объяснил условия службы и пообещал льготное получение российского гражданства.

Мигранту обещали единовременный платеж в размере 195 тыс. рублей и ежемесячную зарплату 240 тыс. рублей, но только после начала участия в боевых действиях в Украине. Он подписал контракт, выбрав специальность штурмовика, и был отправлен в военный лагерь «Авангард» в Московской области, где проходил учебно-тренировочные занятия.

В лагере узбекистанец познакомился с россиянином, который рассказал о своем ранении на фронте. Испугавшись, он соврал командиру о болезни отца и необходимости краткого увольнения. Получив отпуск, он обратился в представительство Узбекистана в Москве, где ему посоветовали вернуться на родину. После этого он вылетел в Ургенч и доехал до Амударьинского района.

В конце марта его задержали сотрудники Службы государственной безопасности Каракалпакстана и местные правоохранители. На его телефоне были найдены фото в военной форме и контракт с Минобороны РФ. В результате было заведено дело о наемничестве.

Согласно статье Уголовного кодекса Узбекистана, виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Суд учел, что обвиняемый ранее не имел судимости, не участвовал в боевых действиях и что у него на попечении находится несовершеннолетний ребенок.

В итоге ему назначили три года ограничения свободы. Это означает, что ему запрещено выходить из дома с 21:00 до 6:00 и покидать район проживания без разрешения надзорных органов.

Недавно сообщалось о похожем случае в Ташкентской области, где местный житель, завербованный в ряды ЧВК «Вагнер», был признан виновным по статье о наемничестве и получил 2,5 года исправительных работ с удержанием 20% месячной зарплаты в доход государства.