Илон Маск переводит свои компании X (бывший Twitter) и SpaceX из Калифорнии в Техас. Причиной переезда предприниматель назвал новый калифорнийский закон, запрещающий школам требовать уведомления о трансгендерных учениках. Маск назвал это «последней каплей» и заявил, что такие законопроекты «нападают как на семьи, так и на компании».

«Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали и которые нападают как на семьи, так и на компании, SpaceX теперь перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбаз, Техас», — написал Маск. Хоторн — это пригород в районе метро Лос-Анджелеса.

«А штаб-квартира X переедет в Остин... Многие последуют за ней», — подчеркнул предприниматель.

Подписанный губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом 15 июля закон запрещает школьным округам требовать от родителей уведомления, если их ребенок хочет изменить личные местоимения или идентифицирует себя как трансгендер. Законопроект был принят после того, как несколько школьных округов штата ввели такие правила.

«В Калифорнии у вас заберут детей», — добавил Маск в последующем сообщении в X.

Маск и ранее подвергался критике за свои неоднозначные высказывания о трансгендерных людях, в том числе в отношении его собственной дочери Вивьен Дженны Уилсон. Она, в частности, заявила: «Я больше не хочу иметь никакого отношения к своему биологическому отцу ни в каком виде, ни в какой форме», — и официально изменила свое имя и пол.

Переезд принадлежащих Маску штаб-квартир затронет тысячи сотрудников X и SpaceX, поскольку обе компании требуют, чтобы сотрудники работали в их офисах. После приобретения X в 2022 году Маск приказал почти всем своим сотрудникам вернуться в офис, требуя, чтобы они «больше вкалывали на работе». Ранее в этом месяце Twitter начал искать субарендаторов для своего офиса площадью 800 000 кв. футов в центре Сан-Франциско.