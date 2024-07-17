Бывший башкан Гагаузии и действующий лидер платформы «Молдова» Ирина Влах объявила о своем участии в предстоящих президентских выборах в республике.

«Я участвую в этой кампании с четким обязательством: новый президент Республики Молдова станет гарантом мира, и когда миру ничего не будет угрожать, мы одну за другой решим все серьезные проблемы, которые стоят перед страной», — заявила она.

Ирина Влах известна как пророссийский политик. На выборах башкана Гагаузии в 2015 году она баллотировалась как независимый кандидат и получила поддержку в Москве, где встречалась с высокопоставленными российскими представителями. В своей кампании она использовала слоган «Быть вместе с Россией в наших силах».

Говоря о войне в Украине, Влах отмечает «неизбежные компромиссы» и «отсутствие победителей» в этом конфликте.

Журналисты Ziarul de garda сообщили, что за последний год Влах несколько раз летала в Москву, участвуя в различных мероприятиях, включая Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»в мае 2023 года.

Президентские выборы в Молдове пройдут 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении в Евросоюз. О своем намерении баллотироваться также объявили действующая глава республики Майя Санду, бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский, бывший лидер партии DA Андрей Нэстасе, лидер ЛДПМ и бывший премьер Влад Филат, бывший премьер Ион Кику, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый и бывший генпрокурор Александр Стояногло.