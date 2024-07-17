ПОЛИТИКА
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Израильская полиция разогнала протест ультраортодоксальных евреев
Сотни евреев перекрыли дорогу в Бней-Браке в знак протеста против решения властей уже в конце июля начать призывать в армию молодых последователей ультраортодоксального иудаизма (харедим). Ранее учеба в религиозных семинариях позволяла израильтянам не проходить воинскую службу. #trtнарусском #израиль #ортодоксы #БнейБрак #полиция #разгон #протест #армия #харедим #ультраортодоксы #призыв #новости #трт #новостимира
Израильская полиция разогнала протест ультраортодоксальных евреев / Others
17 июля 2024 г.
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