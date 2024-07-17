Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен оплачивать защиту, которую Соединенные Штаты предоставляют ему от Китая. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту. Вы знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань не дает нам ничего. Тайвань находится в 9,5 тыс. миль от нас», — отметил Трамп.

45-й президент подчеркнул, что Тайвань «мог бы сам обстреливать Китай», но они не хотят этого делать, чтобы не терять заводы по производству чипов.

«Они забрали весь наш бизнес по производству чипов. Они невероятно богаты», — добавил Трамп.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав его Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на принципе единого Китая, согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом в большинстве крупных государств существуют неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, принципа единого Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за независимость острова.