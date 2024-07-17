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В результате проливных дождей в Афганистане погибли не менее 40 человек
В афганской провинции Нангархар в результате проливных дождей и наводнения погибли по меньшей мере 40 человек, еще 347 получили ранения. Крупные разрушения произошли в центре провинции, городе Джелалабад на границе с Пакистаном, в районе Сух Род и соседних регионах. Начиная с мая более 400 человек погибли и тысячи людей остались без крова в результате проливных дождей и наводнений, которые произошли в Афганистане. #trtнарусском #афганистан #нангархар #джелалабад #наводнение #ливни #дожди #погибшие #разрушения #новости #трт #новостимира
В результате проливных дождей в Афганистане погибли не менее 40 человек / Others
17 июля 2024 г.
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