Россия и Украина провели обмен пленными в формате «95 на 95», с посредничеством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

В заявлении российского военного ведомства говорится, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из плена вернули военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и пограничников.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя обмен пленными, заявила, что сотрудники ее аппарата обсудили с представителем офиса украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца совместные гуманитарные акции. В частности, речь шла о мероприятиях, связанных с воссоединением семей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва и Киев намерены обменять по 90 пленных в рамках сделки при содействии ОАЭ. На прошлой неделе уполномоченный Верховной рады по правам человека заявил, что правительство планирует «большой обмен пленными» в ближайшее время.

С начала полномасштабного российского вторжения Россия и Украина провели уже несколько обменов. В ходе предыдущего обмена в июне, также при содействии ОАЭ, стороны вернули по 90 пленных. В общей сложности в этом году стороны обменяли почти полторы тысячи человек.