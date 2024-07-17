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Израиль дважды атаковал и разрушил больницу в Газе
«Система здравоохранения Газы уже рухнула и предоставляет минимальные услуги» Больница «Друзья пациента» в Газе была вновь выведена из строя вскоре после того, как здание удалось частично восстановить. Больницы эксклава целенаправленно подвергаются атакам Израиля уже 9 месяцев. #trtнарусском #палестина #газа #больница #авиаудар #новости #трт #новостимира
Израиль дважды атаковал и разрушил больницу в Газе / Others
17 июля 2024 г.
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