Израиль дважды атаковал и разрушил больницу в Газе

«Система здравоохранения Газы уже рухнула и предоставляет минимальные услуги» Больница «Друзья пациента» в Газе была вновь выведена из строя вскоре после того, как здание удалось частично восстановить. Больницы эксклава целенаправленно подвергаются атакам Израиля уже 9 месяцев. #trtнарусском #палестина #газа #больница #авиаудар #новости #трт #новостимира