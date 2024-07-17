Перебои с подачей электроэнергии в ряде регионов РФ связаны с неконтролируемым ростом майнинга криптовалют. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономике. Он предупредил, что проблема, уже затронувшая Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский, может перекинуться и на другие регионы.

«Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу», — сказал Путин.

Минэнерго РФ сообщает, что ежегодно добыча криптовалют расходует порядка 16 млрд кВт·ч электроэнергии — почти 1,5% от общего потребления электроэнергии в стране. Путин отметил, что доля расхода, которая приходится на деятельность майнеров, продолжает расти.

«Здесь нужно принять правильные, своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения», — отметил президент РФ.

Осенью 2023 года сообщалось, что в Минэнерго РФ намерены повысить тарифы на электроэнергию для занятых криптомайнингом юридических лиц — в 2–5 раз.

В мае газета «Известия» со ссылкой на правительственный документ сообщала о подготовке к ужесточению законодательства, которое регулирует майнинг. Власти намерены выявлять «теневых майнеров» — тех, кто устанавливают в домах и гаражах оборудование для добычи криптовалюты без регистрации деятельности. Согласно документу, эксперты предложили властям организовать дистанционный контроль счетчиков потребителей электроэнергии и сравнивать их показания с заявленными в квитанциях данными.