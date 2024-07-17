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Лавров: будем работать с США, если…
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, с каким американским лидером готова работать Россия
Лавров: будем работать с США, если…
Фото: AP / Others
17 июля 2024 г.

Россия готова работать с любым американским лидером, избранным народом США, который готов вести «равноправный, взаимоуважительный диалог», заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Путин не раз говорил об этом: мы <...> будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу», — сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что санкционная война между двумя странами началась еще при Бараке Обаме.

Во время президентского срока Дональда Трампа санкций стало больше, отметил министр, но при этом существовал диалог между Москвой и Вашингтоном на «высоком» и «высшем» уровнях. Сейчас такие контакты потеряны, посетовал Лавров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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