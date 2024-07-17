1 августа Польша начнет военную операцию «Безопасное Подляшье» — на границе с Беларусью. В маневрах примут участие около 17 тыс. военных. Об этом объявил министр Владислав Косиняк-Камыш.

«С 1 августа начнется новая миссия, объединяющая две операции — обучение и охрану границы. В этой объединенной миссии, получившей название «Безопасное Подляшье», будут задействованы до 17 тыс. солдат», — заявил польский министр.

Подляшье — восточный регион Польши, граничащий с Беларусью.

На пресс-конференции с министром внутренних дел Польши Томашем Семоняком Косиняк-Камыш оценил, что решение о создании буферной зоны на границе с Беларусью имело положительный эффект — количество попыток нелегального пересечения границы и фактических пересечений уменьшилось.

Министр обороны добавил, что для обучения солдат на границе были направлены полицейские, в том числе те, кто участвовал в миссиях ООН в Косово.

Косиняк-Камыш также заявил, что любой, кто причинит вред польским солдатам или офицерам, защищающим польскую границу, будет привлечен к ответственности.

На прошлой неделе польский Сейм (парламент) принял новый закон, разрешающий солдатам и пограничникам стрелять боевыми патронами в мигрантов, нелегально пытающихся пропасть в Польшу из Беларуси.