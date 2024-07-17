Запрет на ношение хиджаба французскими спортсменками на Олимпийских играх в Париже разоблачает «дискриминационное лицемерие» французских властей и «подлую слабость» Международного олимпийского комитета (МОК), заявила во вторник организация Amnesty International.

В новом докладе, озаглавленном «Мы больше не можем дышать. Даже спортом мы больше не можем заниматься», правозащитная группа рассматривает негативное влияние запрета на хиджабы на мусульманских женщин и девушек на всех уровнях спорта во Франции. В докладе говорится, что запрет на хиджабы нарушает международные законы о правах человека.

В сентябре прошлого года министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера объявила, что ни одному члену французской делегации не будет разрешено носить головной платок во время Олимпийских игр, которые пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.

«Представители наших делегаций в составе французских команд не будут носить хиджаб», — сказала министр, подчеркнув «приверженность правительства режиму строгого секуляризма, строго применяемого в области спорта».

Несколько дней спустя МОК уточнил, что ограничения не будут распространяться на спортсменов, представляющих другие страны.

Решение запретить французским спортсменкам носить хиджаб во время Олимпийских игр подверглось резкой критике со стороны экспертов по правам человека и вызвало волну гнева в Интернете, а некоторые пользователи социальных сетей призвали бойкотировать соревнования.

В октябре шесть экспертов ООН по правам человека направили французским властям письмо, в котором выразили обеспокоенность тем, что запрет нарушает право мусульманских женщин и девушек «на участие в спорте» и может «разжечь нетерпимость и дискриминацию в отношении них».

Во Франции женщинам и девушкам, носящим спортивные головные уборы, запрещено заниматься многими видами спорта, включая футбол, баскетбол, дзюдо, бокс, волейбол и бадминтон, даже иногда на любительском уровне.

Среди 38 европейских стран, рассмотренных Amnesty International, Франция — единственная, где запрет на ношение религиозных головных уборов закреплен в национальном законодательстве или отдельных спортивных правилах.

«Запрещая хиджаб, страна, принимающая Олимпийские игры, нарушает многочисленные обязательства по международным договорам в области прав человека, участницей которых она является, включая обе конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и всех форм расовой дискриминации, а также обязательства, изложенные в собственной системе прав человека МОК», — говорится в докладе Amnesty.