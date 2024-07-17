Новостной координатор TRT Haber Ахмет Гёрмез был единогласно избран председателем новостной группы Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU). О решении было объявлено на мероприятии группы – 2024 Global News Forum, проведенном в Таиланде.

Гёрмез будет выполнять свои обязанности в течение трех лет. Его заместителями стали представители японского NHK и австралийского ABC. В прошлом году генеральный директор ТRТ Мехмет Захид Собаджи был избран председателем ABU, объединяющего 246 СМИ из 65 стран.

Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU) охватывает около 3,5 млрд зрителей.

61-е собрание Генеральной ассамблеи ABU пройдет в Турции в октябре следующего года и будет организовано каналом TRT.