В среду во время предвыборной поездки в Лас-Вегас у президента США Джо Байдена был взят анализ на ковид, результат оказался положительным. Заболевание протекает в легкой форме. Об этом сообщили в Белом доме.

«Я чувствую себя хорошо», — сказал 81-летний Байден перед посадкой в самолет, на котором он отправлялся на отдых в свой дом в штате Делавэр.

Заявление было сделано через несколько минут после того, как глава профсоюза латиноамериканцев сообщил, что Байден позвонил и извинился за то, что больше не может выступать перед членами профсоюза, поскольку ему поставили диагноз.

На Байдена оказывают все большее давление, чтобы он отказался от участия в перевыборах против Дональда Трампа после того, как его провальное выступление на дебатах вызвало опасения по поводу его возраста и здоровья.

«Сегодня после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал анализ на COVID-19», который оказался положительным, — говорится в заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

«Он вакцинирован и привит, и у него наблюдаются слабые симптомы. Он вернется в Делавэр, где проведет самоизоляцию и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени», — продолжается в заявлении.

У Байдена был насморк и «сухой кашель», а также «общее недомогание», говорится в сопроводительной записке Белого дома.