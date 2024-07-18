В среду американские военные объявили о закрытии своего плавучего пирса у побережья сектора Газа и официально завершили гуманитарный проект, который эксперты и группы помощи раскритиковали как рекламный трюк.

«Миссия по наращиванию морского присутствия с использованием пирса завершена. Поэтому в использовании пирса больше нет необходимости», — заявил на брифинге вице-адмирал ВМС Брэд Купер, заместитель командующего Центральным командованием США.

Купер сказал, что Вашингтон перенесет свои операции по оказанию помощи в порт Ашдод в Израиле.

Группы помощи и бывшие американские чиновники назвали пирс средством отвлечения внимания от продолжающихся разрушений и гуманитарной блокады, устроенных Израилем в секторе Газа.

«Этот пирс оказался надутым и дорогостоящим отвлечением внимания от проблем, которые нам нужно решать и от тех дел, которые действительно нужно сделать», - сказал в интервью Middle East Eye Скотт Пол, возглавляющий гуманитарную политику в Oxfam.

«Предполагалось, что такая мера должны была устранить препятствия к прорыву гуманитарной блокады в Газе. И я считаю справедливым сказать, что он не оправдал даже самых скромных ожиданий», — добавил он.

Плавучий пирс стоимостью 230 млн долларов, о котором президент США Джо Байден впервые объявил в марте, был поставлен на якорь 17 мая. По первоначальному плану, пирс должен был функционировать по меньшей мере до 31 июля.

По данным Центрального командования США, система доставила в Газу помощь на сумму более 20 млн долларов. Однако пирс пришлось несколько раз закрывать на ремонт.

В общей сложности пирс проработал менее 25 дней, а гуманитарные организации использовали его только половину этого времени.

В июне Всемирная продовольственная программа ООН приостановила доставку помощи через пирс, ссылаясь на соображения безопасности.

Приостановка операций произошла после того, как израильские войска вошли в лагерь беженцев Нусейрат в центре Газы, переодевшись и используя коммерческий грузовик.

Израильские войска вышли из грузовика и начали спланированную операцию по поиску и эвакуации четверых своих пленных, которая привела к массовому убийству по меньшей мере 274 палестинцев.

По окончании нападения израильский вертолет, использовавшийся для вывоза пленных из Газы, был замечен припаркованным на пляже рядом с пирсом.

Близость израильского военного вертолета к пирсу вызвала опасения, что грузовики с гуманитарной помощью могут стать мишенью в войне.