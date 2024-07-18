Будет ли Трамп помогать Украине в случае победы на выборах?

Известный кандидат в президенты Дональд Трамп выдвинул сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса на пост вице-президента США. Это решение вызвало широкие обсуждения в Соединенных Штатах и за их пределами, особенно в Украине, где Вэнс известен как противник предоставления помощи Киеву. Что мы знаем о возможном будущем вице-президенте США и почему эксперты не считают победу Трампа катастрофой для Украины? Полную версию смотрите на канале в разделе видео!