ПОЛИТИКА
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Будет ли Трамп помогать Украине в случае победы на выборах?
Известный кандидат в президенты Дональд Трамп выдвинул сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса на пост вице-президента США. Это решение вызвало широкие обсуждения в Соединенных Штатах и за их пределами, особенно в Украине, где Вэнс известен как противник предоставления помощи Киеву. Что мы знаем о возможном будущем вице-президенте США и почему эксперты не считают победу Трампа катастрофой для Украины? Полную версию смотрите на канале в разделе видео!
Будет ли Трамп помогать Украине в случае победы на выборах? / Others
18 июля 2024 г.
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