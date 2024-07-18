Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что спецслужбы России и США готовят обмен заключенными. Среди лиц для обмена — арестованный в РФ по статье о шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович.

Российский министр утверждает, что у Москвы есть «‎убедительные доказательства»‎ того, что журналист занимался шпионажем. При этом РФ до сих пор не привела ни одного из этих доказательств, а суд над журналистом проходил в закрытом режиме из-за тяжести рассматриваемой статьи. Сам Гершкович, его издание The Wall Street Journal и власти США категорически отрицают выдвинутые против него обвинения и называют судебный процесс фарсом и незаконным.

Как уточнил Лавров, спецслужбы обеих стран ведут переговоры о возможном обмене Гершковича с июня 2021 года — тогда была достигнута предварительная договоренность между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Министр отметил, что обсуждение обмена требует осторожного и спокойного подхода, но представители американских властей иногда делают эту тему публичной, что затрудняет переговоры. Однако переговоры продолжаются. При этом Лавров не уточнил, кого российская сторона попросит в обмен на Гершковича.

29 марта 2023 года Гершкович был арестован во время командировки в Екатеринбург, город в Уральских горах. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, но российские власти не представили никаких доказательств того, что он собирал секретную информацию для США.

Если журналиста признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы, хотя Россия дала понять, что после вынесения приговора она открыта для обмена заключенными.

Российские суды выносят обвинительные приговоры более чем 99% подсудимых. Прокуроры могут обжаловать приговоры, которые они считают слишком мягкими, и даже могут обжаловать оправдательные приговоры.

В декабре 2023 года Госдеп сообщил, что Россия отклонила предложение США об обмене Пола Уилана и Эвана Гершковича. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть американских граждан, но на взаимовыгодных условиях. В середине июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что российская сторона ожидает ответа на свои предложения по обмену.