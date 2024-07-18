ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Италия хочет нарастить сотрудничество с Турцией
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о стремлении Италии укрепить сотрудничество с Турцией «в каждом секторе»
Италия хочет нарастить сотрудничество с Турцией
Фото: Reuters / Others
18 июля 2024 г.

Италия стремится расширить сотрудничество с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после встречи министров торговли G7 в Италии.

«Италия хочет укрепить сотрудничество в каждом секторе, начиная с экономических вопросов», - заявил Таяни.

«Турция - стратегический партнер в Средиземноморье», - добавил он.

Министр торговли Турции Омер Болат, сказал, что обсудил «взаимные ожидания по увеличению объема торговли до 30 млрд долларов в этом году».

Они также договорились как можно скорее провести заседание Совместной торгово-экономической комиссии в Стамбуле с участием представителей бизнеса из обеих стран, сообщил Болат на платформе Х.

«Мы придаем большое значение дальнейшему укреплению торговых отношений с Италией, с которой у нас давнее сотрудничество», - добавил турецкий министр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us