Италия стремится расширить сотрудничество с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после встречи министров торговли G7 в Италии.

«Италия хочет укрепить сотрудничество в каждом секторе, начиная с экономических вопросов», - заявил Таяни.

«Турция - стратегический партнер в Средиземноморье», - добавил он.

Министр торговли Турции Омер Болат, сказал, что обсудил «взаимные ожидания по увеличению объема торговли до 30 млрд долларов в этом году».

Они также договорились как можно скорее провести заседание Совместной торгово-экономической комиссии в Стамбуле с участием представителей бизнеса из обеих стран, сообщил Болат на платформе Х.

«Мы придаем большое значение дальнейшему укреплению торговых отношений с Италией, с которой у нас давнее сотрудничество», - добавил турецкий министр.